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الخميس، 29-09-2022 09:43 ص

أسعار النفط عالمياً تتراجع وسط صعود الدولار ومخاوف اقتصادية

عتتت


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، حيث طغت قوة الدولار والمشكلات الاقتصادية على التفاؤل بشأن طلب المستهلكين.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7% إلى 88.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 54 سنتا، أو 0.7% إلى 81.59 دولار.


وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.


وشهد مؤشر قياس قيمة الدولار اتجاها صعوديا صباح اليوم، بعد أن سجل ذروة جديدة على مدى عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء قبل أن يتراجع. ( العربية )


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