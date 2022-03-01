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الثلاثاء، 01-03-2022 11:40 ص

أكثر من 2 مليار دينار عجز الميزان التجاري الأردني مع منطقة التجارة العربية

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الوكيل الإخباري - ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي 2021، بنسبة بلغت 1.39 بالمئة، ليصل إلى حوالي 2.075 مليار دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 867 مليون دينار.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام الماضي، بنسبة 12.6 بالمئة، لتبلغ حوالي 2.268 مليار دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 2.014 مليون دينار.

 

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي، بنسبة 50.7 بالمئة، لتبلغ حوالي 4.343 مليار دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 2.881 مليار دينار.

 

ووفقا للبيانات، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي، لتبلغ حوالي 733 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن.

 

حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 2.282 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في العام الماضي حوالي، 1.549 مليار دينار.

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