اختلاف 3 دنانير على سعر شراء ليرة الذهب محلياً اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار 21 بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير بالاردن اليوم الخميس ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 313 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 276 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

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واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان سعر الاونصة ارتفع اليوم ليصل لـ 1880 دولاراً في التداولات العالمية نظرا لبيانات اقتصادية امريكية صادرة عن مجموعة بريكس .

واضاف ديب ، أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



وارتفعت اسعار الذهب محليا اليوم 30 قرشاً حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 38.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37 ديناراً للشراء منهم .









