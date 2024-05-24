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الجمعة، 24-05-2024 01:07 م

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

ذهب٥


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة، لكن المعدن الأصفر بقي في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2336.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من أيار في وقت سابق.


وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين لكنه انخفض نحو خمسة بالمئة منذ ذلك الحين.
في المقابل، استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.49 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1022.35 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 974.73 دولار.


 




 

 


 

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