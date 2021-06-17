ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1820.34 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1822 دولارا.



ونزلت أسعار الذهب أكثر من 2.5 بالمئة، يوم أمس الأربعاء، وبلغت أدنى مستوياتها منذ السادس من مايو 2021، بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأمريكي مما رفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

اضافة اعلان



المصدر: روسيا اليوم

