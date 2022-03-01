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الثلاثاء، 01-03-2022 05:48 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.0 بالمئة بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت)، اليوم الثلاثاء، لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني في طريقها نحو أعلى مستوى في 17 شهرا، مع استمرار عمليات شراء المعدن الثمين كملاذ آمن، بفعل تفاقم أزمة العقوبات الاقتصادية بين الغرب وروسيا.

وبحسب وول ستريت جورنال ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.0 بالمئة إلى 1,926.35 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,907.39 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,901.40 دولار.

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