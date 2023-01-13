ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، وسط انخفاض الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية، مواصلاً مكاسبه رغم القفزة في مخزونات الخام الأميركية ‏بالأسبوع الماضي.

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وبحسب واشنطن بوست الاقتصادي، كشفت إدارة معلومات الطاقة أمس، عن زيادة مخزونات النفط في أميركا بمقدار ‏‏19 مليون برميل إلى 439.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضها ‏بنحو مليوني برميل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم ‏شباط بنسبة 1.4 بالمئة إلى 78.4 ‏دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار بنسبة 1.7 بالمئة إلى 84.07 ‏دولار للبرميل.‏





