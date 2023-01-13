ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، مواصلاً مكاسبه رغم القفزة في مخزونات الخام الأميركية بالأسبوع الماضي.
وبحسب واشنطن بوست الاقتصادي، كشفت إدارة معلومات الطاقة أمس، عن زيادة مخزونات النفط في أميركا بمقدار 19 مليون برميل إلى 439.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضها بنحو مليوني برميل.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم شباط بنسبة 1.4 بالمئة إلى 78.4 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار بنسبة 1.7 بالمئة إلى 84.07 دولار للبرميل.