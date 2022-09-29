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الخميس، 29-09-2022 10:37 ص

ارتفاع كبير على مشتريات الذهب في الاردن

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن مبيعات الذهب ازدادت نتيجة انخفاض الأسعار بسبب قرار الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

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وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" أنه الطلب على السبائك الذهبية والليرة الرشادي والانجليزي زاد بنسبة كبيرة بهدف الإدخار والاستثمار.


وأضاف أن توجه المواطنين نحو الأصول والملاذات الآمنة، سيدفع المعدن النفيس إلى تسجيل ارتفاعات متتالية.


وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.20 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.


ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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