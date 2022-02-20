الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

142 ألف طالب يعودون إلى 491 مدرسة حكومية في المفرق

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

التربية تنشر أرقام غرفة العمليات لأي استفسار متعلق بالعودة للمدارس

الأردن الخامس في الشرق الاوسط و 87 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

هيئة الاتصالات تحذر أولياء الأمور من تطبيقات على الهواتف

إنطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر في القاهرة

اتحاد العمال: العامل المؤمّن صحيّا لا يسري عليه تأمين الضمان الجديد

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الأحد، 20-02-2022 11:32 ص

الأردن الخامس في الشرق الاوسط و 87 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - بين مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي ، أن الأردن احتل المرتبة 87 على مؤشر الحرية الاقتصادية بنسبة 60.1 % على مستوى العالم.

اضافة اعلان


وبين المؤشر، الذي رصده "الوكيل الإخباري" أن هذا التصنيف الجديد للأردن يجعل اقتصاد المملكة يحتل المرتبة 5 من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ودرجاته الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.


ونما الاقتصاد الأردني حتى عام 2019، وانكمش في عام 2020 ، وانتعش في عام 2021، وتسارع التراجع البطيء في الحرية الاقتصادية على مدى نصف العقد الماضي، بسبب الانخفاض الحاد في درجة الصحة المالية.


وسجل الأردن خسارة إجمالية حادة بمقدار 6.6 نقاط في الحرية الاقتصادية منذ عام 2017 وانخفض إلى أسفل فئة "حر معتدل"، وفي الحرية النقدية قوية نسبيًا ، و عبء الضرائب على الاقتصاد خفيف نسبيًا ، لكن حرية الأعمال وحرية العمل بقيت قليلة جدا.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
143-204105-qatar-stock-declining-market-value-los-3-billion_700x400

أسهم قطر تخسر 2.1 مليار دولار من قيمتها السوقية بأسبوع

13200e74-2c64-4dd3-af30-c67959a96e42_16x9_1200x676

انطلاق أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة بالمدينة المنورة.. غدًا

a86699b8-c16d-4cbf-923f-bb16a10b153a

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

image

شركة ناشئة تهيمن على سوق توصيل الطلبات الأميركية.. تفوقت على العمالقة

e665c2be-6b39-41e3-98f2-db06280c1207_16x9_1200x676

مؤسس إيثريوم سعيد بشتاء العملات المشفرة

140-010256-kuwait-stock-market-largest-3-global-indicators_700x400

بورصة الكويت : نتوقع إدراج شركات عائلية في السوق العام الجاري

أخبار متعلقة
1202217133024842660043

الخصاونة عن مشروع نيوم: مهم ويخدم الواقع الاقتصادي

FKBMcVOXIAI_zGe

توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن .. والخرابشة: الاتفاق ليس تجاريا

وزراء الطاقة في كل من الاردن وسوريا ولبنان

وزير الطاقة اللبناني يتحدث للوكيل عن اتفاقية الربط الكهربائي

0L5A8804

سوريا: خط الربط الكهربائي مع الأردن جاهز فنياً

بب

الملكية الأردنية تخفض خسائرها إلى النصف العام الماضي

619c76d74c59b732685e5aa6

ابو عاقولة: حركة نقل البضائع لم تتأثر بمحاولات التهريب على الحدود الشمالية