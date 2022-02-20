الأردن الخامس في الشرق الاوسط و 87 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

الوكيل الإخباري - بين مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي ، أن الأردن احتل المرتبة 87 على مؤشر الحرية الاقتصادية بنسبة 60.1 % على مستوى العالم.

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وبين المؤشر، الذي رصده "الوكيل الإخباري" أن هذا التصنيف الجديد للأردن يجعل اقتصاد المملكة يحتل المرتبة 5 من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ودرجاته الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.



ونما الاقتصاد الأردني حتى عام 2019، وانكمش في عام 2020 ، وانتعش في عام 2021، وتسارع التراجع البطيء في الحرية الاقتصادية على مدى نصف العقد الماضي، بسبب الانخفاض الحاد في درجة الصحة المالية.



وسجل الأردن خسارة إجمالية حادة بمقدار 6.6 نقاط في الحرية الاقتصادية منذ عام 2017 وانخفض إلى أسفل فئة "حر معتدل"، وفي الحرية النقدية قوية نسبيًا ، و عبء الضرائب على الاقتصاد خفيف نسبيًا ، لكن حرية الأعمال وحرية العمل بقيت قليلة جدا.





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