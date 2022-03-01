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الثلاثاء، 01-03-2022 03:42 م

الأزمة الروسية الأوكرانية ترفع اسعار الحديد في الأردن 20 ديناراً

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة، وجود ارتفاع طال أسعار الحديد الجاهز بالسوق المحلية متزامنا مع الأزمة الروسية –الأوكرانية باعتبارهما من أكبر المصدرين للمواد الأولية بالعالم.

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وقال أبو صوفة إن سعر مادة الحديد الجاهز الذي يباع للمواطنين وصل إلى 660 دينارا للطن الواحد، بزيادة مقدارها 20 دينارا .


وأرجع الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير جدا وأجور النقل والتأخير الكبير بسلاسل التوريد العالمية وقلة المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان الخردة بالسوق المحلية.

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