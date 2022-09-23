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الجمعة، 23-09-2022 10:36 م

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض حاد

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الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في تداولات جلسة اليوم الجمعة، حيث استوعب المستثمرون مجموعة من قرارات البنك المركزي الأوروبي وخطة اقتصادية جديدة من المملكة المتحدة، وفق شبكة (سي إن بي سي) الإقتصادية.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.3 بالمئة، مع تداول جميع القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء، كما أغلق مؤشر كاك الفرنسي على تراجع بنحو 2.3 بالمئة، وأنهى مؤشر FTSE البريطاني على خسائر بنحو 1.9 بالمئة.


وكانت أسهم النفط والغاز والموارد الأساسية هي الأكثر تراجعاً، حيث انخفضت بأكثر من 5 بالمئة.

 

بترا

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