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الأحد، 14-04-2024 02:51 م

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 0.2% إلى 3% عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية العالمية، سجلت ارتفاعاً متفاوتاً، خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان الجاري. 

وبيّنت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية، اليوم الأحد، أن نسب ارتفاع الأسعار تراوحت من 0.2% إلى 3%. 

وأضافت أن سعر بنزين ( اوكتان 90) سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2%، وبنزين ( اوكتان 95) سجل ارتفاعا بنسبة 0.5%. 

وأشارت الوزارة إلى أن سعر الديزل ارتفع بنسبة 3%، والكاز ارتفع بنسبة 2%. 

كما ارتفع سعر زيت الوقود بنسبة 2%، بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال بنسبة 3%.

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