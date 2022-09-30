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الجمعة، 30-09-2022 01:41 م

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين بنوعيه لشهر تشرين الأول 60 فلسا

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الوكيل الاخباري- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، وبعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95)، وفقا للأسعار العالمية، تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلساً لكل منهما.

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 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الجمعة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تشرين أول المقبل)، تم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي.


 وفيما يتعلق بمادتي الديزل والكاز، وعند تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية تبين وجود فارق في السعر بين السعر الحالي والسعر المحتسب بنحو 110 فلسات لكل لتر، وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً الى كلفها الفعلية تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما. 


وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تشرين أول 925 فلسا للتر بدلاً من 985 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر، ويصبح سعري الديزل والكاز  825 فلسا للتر بدلاً من 790 فلسا للتر.


 كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت انخفض إلى 90 دولارا للبرميل في شهر أيلول الحالي مقابل 100.2 دولار للبرميل المسجل في شهر آب الماضي.

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