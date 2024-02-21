الدولار يهبط بعد تراجع عوائد السندات مع ترقب محضر الفيدرالي

الوكيل الإخباري -

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تراجع الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، تحت ضغط من موجة الهبوط في عوائد سندات الخزانة عالميا، بينما يترقب المتعاملون محضر أحدث اجتماعات السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم .وانخفض الدولار مقابل الين إلى أقل من 150 في التعاملات الآسيوية، وبلغ سعرها في أحدث التعاملات 149.97 يناً مما منح العملة اليابانية بعض الوقت لتنفس الصعداء بعد أن ظلت قرب أدنى مستوى في 3 أشهر في الجلسات السابقة.في السابق، كان المتداولون يرون الوصول إلى مستوى 150 حدا يمكن أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية كما كان الحال في أواخر عام 2022