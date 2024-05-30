انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات الخميس المبكرة، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

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بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2330.44 دولار للأونصة، بعدما هبط واحدا بالمئة أمس الأربعاء.



كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

وارتفع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

