الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

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الخميس، 16-05-2024 05:54 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الخميس نصف دينار في التسعيرة المسائية عن تسعيرة صباح اليوم، وفق النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 47.90 دينار لجهة البيع للمواطنين مقابل 45.90 دينار لجهة شراء الصاغة من المواطنين.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 55.30 دينار و 42.90 دينار على التوالي.

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