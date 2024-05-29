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بعد أيام على استقرار سعرها .. ليرة الذهب في الاردن تسجل ارتفاعا

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الأربعاء، 29-05-2024 10:56 ص

بعد أيام على استقرار سعرها .. ليرة الذهب في الاردن تسجل ارتفاعا

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء ارتفاعا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 387 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 338 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2354 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وارتفع سعر غرام الذهب 30 قرشاً اليوم في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.7 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.7 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.7 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.2 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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