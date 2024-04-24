الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو- إصابة 4 أشخاص بسبب الخيول الطليقة في لندن

القسام تستهدف قوات إسرائيلية وسط قطاع غزة

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن الانتخابات النيابية القادمة

برنامج الأغذية العالمي: 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة

10 أيلول المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية

الدفاع المدني: التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

حادث بحري جنوب غربي عدن

ضبط أردني في ليبيا يحمل رخصة قيادة مزورة

روسيا تبحث إنشاء موانئ في مصر والجزائر ودول إفريقية أخرى

بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن

الأربعاء، 24-04-2024 01:42 م

بعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. هكذا بلغ سعر الليرة في الاردن

ليرة2

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء ارتفاعا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 384 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية بلغ 337 ديناراً، وذلك بعد  أن وصلت أسعار ليرة الذهب لأرقام تاريخية.


ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2323 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.


وارتفعت أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 50 قرشاً ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.4 ديناراً للشراء منهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد بيانات أمريكية عن المخزونات

ذهب خاص

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن اليوم

1707284006750

الذهب عالمياً يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

1713874428900

975 مليون دينار الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان

ليرة2

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

122588Image1-1180x677_d

توقعات عالمية بزيادة تفوق 20% للذهب والفضة في هذا التوقيت

أخبار متعلقة
147-132102-gold-prices-today-jordan-thursday-7-april-2022_700x400

تعرف على سعر غرام الذهب 21 في الأردن

ليرة

لمستويات تاريخية .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

ذهب ٢

ارتفاع سعر غرام الذهب في الاردن اليوم 60 قرشاً

3202428112843249428817

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

120248104511849568180

مع ارتفاع الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر الليرة الإنجليزية ؟

ذهب-جديد-77-3-780x470

إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن