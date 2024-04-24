بعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. هكذا بلغ سعر الليرة في الاردن

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء ارتفاعا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 384 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية بلغ 337 ديناراً، وذلك بعد أن وصلت أسعار ليرة الذهب لأرقام تاريخية.



ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2323 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.



وارتفعت أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 50 قرشاً ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.4 ديناراً للشراء منهم.