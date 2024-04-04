بنوك مركزية تزيد احتياطياتها من الذهب

الوكيل الإخباري -

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واصلت بنوك مركزية، بقيادة بنكي الصين والهند المركزيين، زيادة احتياطياتها من الذهب في شهر شباط، الذي سجل الشهر التاسع على التوالي لنمو الطلب على الذهب، وفقا لما ذكره مجلس الذهب العالمي.وذكرت "بلومبرغ" أنه تم شراء 19 طنا صافيا، وقد استأثر بنك الشعب الصيني بـ 12 طنا. وزاد بنك الاحتياطي الهندي والبنك الوطني لكازاخستان الاحتياطي لدى كل منهما بمقدار 6 أطنان.وارتفعت أسعار الذهب الفورية، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2288.40 دولار للأوقية اليوم.وجرى تداول المعدن النفيس بالفعل عند مستويات مرتفعة تاريخيا قبل شهر آذار، وذلك بفضل عوامل دعم طويلة الأمد مثل مشتريات البنوك المركزية.