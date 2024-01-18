بوتين: قادرون على تخطي اقتصاد اليابان في غضون 4 سنوات

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قادرة تماماً على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون 3 - 4 سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2%.

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وقال بوتين، في اجتماع حكومي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بناءً على نتائج العام السابق قد يتجاوز 3.5%.



وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوع في الغالب بالطلب الاستهلاكي والاستثماري؛ بالإضافة إلى ذلك أظهر الإنتاج الصناعي والبناء والزراعة والسياحة أداءً جيدًا.



وقال إن البنك الدولي صنّف الاقتصاد الروسي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث القوة الشرائية، لكنه حذر من خطر التضخم، مشيراً إلى إن نمو التضخم السنوي بنسبة 7.4% يعد تحديا.