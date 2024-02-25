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الأحد، 25-02-2024 10:02 ص

تدشين أول مصنع للرقائق وأشباه الموصلات في اليابان بـ 8.6 مليارات دولار

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الوكيل الإخباري - افتتحت شركة (تي إس إم سي) العملاقة للرقائق أول مصنع لها في اليابان، والذي سيساهم في ضمان استمرارية الإمدادات العالمية لهذه الأجهزة البالغة الأهمية، وفق ما أكّد مؤسس الشركة موريس تشانغ في حفل التدشين الرسمي للمنشأة البالغة تكلفتها 8.6 مليارات دولار.

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ويزوّد العملاق التايواني لصناعة أشباه الموصلات شركات كبرى عدة، ويصنّع نصف الإنتاج العالمي للرقائق التي تستخدم في كل التجهيزات الإلكترونية من الهواتف الذكية إلى الأقمار الاصطناعية ويُعتمد عليها بشكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.


وتدعو الحكومات القلقة بشأن إمدادات أشباه الموصلات التي تكتسي أهمية حيوية لاقتصاداتها وقطاعاتها الدفاعية، تحض الشركة على إنتاج مزيد من الرقائق خارج الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

وتثير مواقف الصين التي تزداد تشددا حيال تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إذا اقتضى الأمر، قلقا حول العالم إزاء الاعتماد على الجزيرة في إنتاج الرقائق ما دفع "تي إس إم سي" إلى تنويع مواقع إنتاجها.

 




 

 


 

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