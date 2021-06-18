الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم المخاطر السياحية لتقديم تسهيلات مالية

تشكيل لجنة عربية برئاسة الأردن لوضع إطار تنظيمي للإعلام الإلكتروني

طرح عطاء تشغيل الباص السريع الشهر المقبل

التربية : طالب التوجيهي سيحصل على علامته الحقيقية في الاختبارات

الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق الجمعة

وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

سقوط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أوصرين جنوبي نابلس

الجمعة، 18-06-2021 12:13 م

روسيا : زيادة في رسوم تصدير القمح

قمح


الوكيل الإخباري - ستشهد رسوم صادرات القمح وأصناف أخرى من الحبوب الروسية في الفترة من 23 وحتى 29 يونيو الجاري زيادة، وفقا لبيان نشر على موقع وزارة الزراعة الروسية.

اضافة اعلان


وستبلغ رسوم صادرات القمح 38.1 دولار للطن، ورسوم تصدر الشعير 39.6 دولار للطن، أما رسوم تصدير الذرة ستبلغ 50.2 دولار للطن.


وتعمل الحكومة الروسية من خلال رفع رسوم التصدير على أصناف من الحبوب على فرض حالة من الاستقرار على أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.


وللمقارنة فإن رسوم تصدير القمح للفترة من 17 وحتى 22 من الشهر الجاري تبلغ 33.3 دولار للطن، والشعير 39.6 دولار للطن، والذرة 48.2 دولار للطن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60cb42374c59b7665348433e

روسيا: تدشين حقل نفط جديد

2018-04-04-13.50.28

سوريا: ارتفاع أسعار الأدوية

bed6d7cd-b456-4781-b63f-0d27dfeaa340_16x9_1200x676

مصر تنتهي من بناء أكبر برج في إفريقيا

6f6bcb66-b13b-4be6-b616-b6ce1cfb6b59

السعودية: انخفاض صادرات النفط الخام

f049f50b02

مصر: كراكة ضخمة تنضم إلى أسطول قناة السويس

7699024_p

روسيا: توقعات بوصول الصادرات الزراعية إلى 30 مليار دولار