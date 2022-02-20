قطر تسيطر على 21 بالمئة من سوق الغاز العالمي خلال الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- سجلت صادرات الغاز القطري إلى القارة الأوروبية ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي، بلغت نسبته 65.1 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.

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وذكرت بيانات حديثة عبر الموقع الرسمي لشركة قطر للطاقة، اليوم الأحد، أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ارتفعت من 653 ألف طن في كانون الثاني 2021، إلى 1.1 مليون طن خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تبلغ 65.1 بالمئة.



وأشارت البيانات إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء العالم، بلغت خلال الشهر الماضي نحو 7.2 مليون طن، بحصة إجمالية تبلغ 21 بالمائة من تجارة السوق العالمي للغاز.



ووصل الغاز القطري إلى أكثر من 14 وجهة حول العالم.



ووفقا للبيانات، فقد استحوذ السوق الآسيوي على حصة الأسد من الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي، على نحو 5 ملايين طن، وصلت إلى 9 وجهات آسيوية، فيما حاز السوق الأوروبي (شمالي وغربي أوروبا) أكثر من 1.1 مليون طن لخمس وجهات أوروبية.



وتصدرت الهند الوجهات القطرية، خلال الشهر الماضي، بأكثر من 1.2 مليون طن، تليها الصين بنحو مليون طن، وكوريا الجنوبية بنحو 661 ألف طن، وباكستان بـ 504 آلاف طن.



وتصدرت المملكة المتحدة الوجهات الأوروبية بنحو 461 ألف طن، وإيطاليا بـ 380 ألف طن، وبولندا بـ 91 ألف طن، وبلجيكا بنحو 76 ألف طن.

بترا