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الإثنين، 20-05-2024 03:22 م

قفزة في إمدادات الغاز المسال الروسي إلى الصين

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الوكيل الإخباري - زودت روسيا الصين بـ2.415 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تبلغ 1.455 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، بناء على بيانات صينية رسمية.

وبذلك تكون هذه الإمدادات قد نمت في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام بنسبة 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حينها اشترت الصين 2.134 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بقيمة 1.645 مليار دولار.

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وفي شهر أبريل الماضي وحده، اشترت الصين 779.1 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقابل 400.96 مليون دولار.


بالإضافة لإمدادات الغاز المسال، تقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، وأفادت شركة "غازبروم" بأنها في 3 فبراير 2024، سجلت خامس رقم قياسي تاريخي جديد في مجال إمداد الصين بالغاز يوميا عبر هذا المسار.

 

RT

 




 

 


 

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