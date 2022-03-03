الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 09:21 ص

مصر: ارتفاع أسعار الحديد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

13804f8e-4e4c-4e21-9a67-408745869260_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في أن تسجل أسعار مواد البناء في مصر، وخاصة الحديد، مستويات قياسية وتاريخية. وكانت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية قد توقعت قبل أيام، أن تبدأ المصانع في رفع الأسعار بداية من أول شهر مارس الحالي.

ووفق بيان للشعبة، فقد سجلت أسعار الحديد ارتفاعاً بما يتراوح بين 500 و1200 جنيهاً للطن، مشيرة إلى أن أسعار الحديد في الوقت الحالي تتراوح ما بين 16100 جنيه إلى نحو 16300 حنيه. فيما قال تجار، إن الأسعار للمستهلك تصل إلى 16600 جنيهاً للطن.

وفيما توقعت الشعبة ارتفاعات أخرى خلال الأيام المقبلة، يشير الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، إلى أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعاً منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بنسبة 78.5%، حيث ارتفع سعر الطن خلال الـ 15 شهراً الماضية من مستوى 9300 جنيهاً للطن في بداية 2021 إلى نحو 16600 جنيه في الوقت الحالي.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
1640247173_905_202758_russiatankswwii1232779724-770x435

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

5ed4acf84c59b76a1e644716

المركزي الأوروبي يعلق نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي

فرص-عمل-في-السعودية-للمصريين

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

91-2

الذهب يتماسك مع حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2735cba5-2f1e-4f9d-9d1f-8861028414fe

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

a350a827-7980-4e58-873a-11463f32590b_16x9_1200x676

السعودية تعتزم إتاحة 27 مشروعاً تضم 190 ألف وحدة سكنية

أخبار متعلقة
الذهب ٣

أسعار الذهب محليا

ذهب٢

أسعار الذهب عالميا

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

اجتماع للجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية اليوم

620de6c74236046d195c6c8b

وسائل إعلام: بايدن أرسل مسؤولين إلى السعودية للضغط من أجل النفط

620bb52d4236044f573114d2

اكتشاف حقل بترول جديد في مصر هو الأكبر منذ 20 عاما

46d694b1-32e3-4ffe-a09b-d154d1d7aafd_16x9_1200x676

بعد موجة هبوط.. قفزة مفاجئة بأسعار الذهب في مصر