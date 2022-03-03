مصر: ارتفاع أسعار الحديد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

الوكيل الاخباري- تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في أن تسجل أسعار مواد البناء في مصر، وخاصة الحديد، مستويات قياسية وتاريخية. وكانت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية قد توقعت قبل أيام، أن تبدأ المصانع في رفع الأسعار بداية من أول شهر مارس الحالي.



ووفق بيان للشعبة، فقد سجلت أسعار الحديد ارتفاعاً بما يتراوح بين 500 و1200 جنيهاً للطن، مشيرة إلى أن أسعار الحديد في الوقت الحالي تتراوح ما بين 16100 جنيه إلى نحو 16300 حنيه. فيما قال تجار، إن الأسعار للمستهلك تصل إلى 16600 جنيهاً للطن.



وفيما توقعت الشعبة ارتفاعات أخرى خلال الأيام المقبلة، يشير الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، إلى أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعاً منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بنسبة 78.5%، حيث ارتفع سعر الطن خلال الـ 15 شهراً الماضية من مستوى 9300 جنيهاً للطن في بداية 2021 إلى نحو 16600 جنيه في الوقت الحالي.

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