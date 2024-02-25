الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية تجاه الاستعمار لا ترتقي لمستوى مخاطره

الشريدة: تأخر بإنجاز 19 أولوية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألف و692

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو بمحيط ثكنة راميم

النظام السوري يعلن تدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب وحماة

قيادي بحماس: التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل لا يعبر عن الحقيقة

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا على الأقل منذ الأمس

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الأحد، 25-02-2024 12:39 م

منظمة التجارة العالمية: التجارة العالمية تمر بتحديات جيوسياسية كبيرة

thumbs_b_c_97540add9d668fc337293d002709a16d
الوكيل الإخباري - قال رئيس الشراكات والتواصل البرلماني والمنظمات الحكومية الدولية في منظمة التجارة العالمية الدكتور سعيد الهاشمي، إن التجارة العالمية تمر بتحديات جيوسياسية كبيرة بسبب التوترات السياسية في الشرق الأوسط، التي تؤثر في حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس وباب المندب.اضافة اعلان


وأشار الهاشمي، إلى أن التوترات في الشرق الأوسط من أهم التحديات التي تواجهها الحركة التجارية العالمية في الوقت الحالي.

وبين إن المجتمع الدولي يواجه تحدياً كبيراً في تدفق السلع والبضائع على الصعيد العالمي، وعدم ضمان استمرار التجارة العالمية بانسيابية، وتفعيل النظام القانوني الذي تمثله المنظمة.

وشدّد على أن الأزمة في البحر الأحمر تضاف إلى أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والغذاء، وفرضت بدورها قيودا على حركة التجارة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص السلع في بعض الدول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
010

تدشين أول مصنع للرقائق وأشباه الموصلات في اليابان بـ 8.6 مليارات دولار

WhatsApp Image 2024-02-25 at 9.22.16 AM

للبيع والشراء .. هكذا بلغت أسعار الذهب بالأردن الأحد

1638199514809753600

وزير الطاقة السعودي يعلن زيادة كبيرة لاحتياطيات الغاز في حقل الجافورة

255583_34_1570724446

البنك الدولي ينشر إطار الشراكة القطرية مع الأردن حتى عام 2029

1708772034713

مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

1708772973595

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

أخبار متعلقة
2359106-1349587542

توترات البحر الأحمر ترفع تكاليف شحن الحاويات بشكل جنوني

010122

أرامكو السعودية تبقي على سعر الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا دون تغيير

file

تراجع طفيف على أسعار النفط عالمياً

0

منظمة التعاون والتنمية: اضطرابات البحر الأحمر تهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية

658531cd4c59b73ec728b8e4

وكالة موديز تتوقع مزيداً من الاضطرابات بأسعار النفط بسبب أزمة البحر الأحمر

010

أزمة البحر الأحمر تتسبب في هبوط إيرادات قناة السويس 46% خلال كانون الثاني الماضي