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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 23-05-2024 10:55 ص

5 دنانير انخفاض أسعار الليرة الذهب في الاردن

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الخميس انخفاضا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 388 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 339 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2364 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وانخفض سعر غرام الذهب اليوم في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.8 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.8 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.8 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.3 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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