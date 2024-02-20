92 % ارتفاع في صادرات الذهب السويسري خلال كانون الثاني الماضي

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ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى 207 أطنان في كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ107.9 طن خلال كانون الاول الماضي، في ظل ارتفاع الصادرات إلى الصين وهونغ كونغ، وذلك وفقا لبيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البيانات جاء فيها أن الصادرات إلى الهند ارتفعت بنسبة 73 % لتصل إلى 14 طنا.كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بأكثر من النصف لتصل إلى 77.8 طن.وتراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بواقع الثلثين، كما انخفضت إلى الولايات المتحدة بواقع النصف.وسجلت الصادرات إلى هونغ كونغ زيادة بنحو 7 أضعاف لتصل إلى 44.6 طن.