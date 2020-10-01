الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة توضح حول احتمالية العودة للحظر الشامل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مشاة البحرية في القيادة المركزية الأميركية

خبير : الاردن ستسجل 5 آلاف اصابة يومياً وربما نتعدى الصين

تونس تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 65 وفاة و1391 إصابة جديدة بكورونا

المغرب تسجل 42 وفاة جديدة بكورونا

تفاصيل حول أمر الدِّفاع 17 الذي اعلنته الحكومة اليوم

الكرك: عزل بلدة القصر وحظر تجول شامل فيها اعتباراً من صباح الجمعة

لجنة الأوبئة : استمرار هذا الامر سيؤدي إلى الإنتحار الجماعي

السعودية تسجل 29 وفاة و418 إصابة جديدة بكورونا




الخميس، 01-10-2020 02:00 ص

العراق : الرواية الرسمية الكاملة لصواريخ اربيل

صواريخ-باليستية-من-إيران-على-شرق-سوريا


الوكيل الاخباري - نشرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تفاصيل جديدة حول سقوط صواريخ في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.


وذكرت في بيان صحفي: "أقدمت مجموعة إرهابية مساء امس على استهداف محافظة أربيل بعدد من الصواريخ بواسطة سيارة نوع كيا محورة تحمل راجمة.

اضافة اعلان
 

وسقطت هذه الصواريخ شمال غربي أربيل قرب عدد من القرى من بينها صاروخان قرب مخيم حسن شامي للنازحين".


وأضافت: "تأكد انطلاق هذه الصواريخ من وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولم يسجل وقوع خسائر بشرية أو مادية تذكر".


وتابعت: "احترقت السيارة التي انطلقت منها هذه الصواريخ، وصدرت توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة، التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري بالحادث".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
98155-1200x675

قرار مفاجئ ... إحالة رئيس أركان الجيش الكويتي إلى التقاعد

بي

روسيا .. لا إجراءات حظر صحي صارمة في الديوان الرئاسي

مستقر

25 دولة بينها أمريكا وبريطانيا تصدر بيان دعم للعراق

الكويت

الكويت .. وصول جثمان الأمير الراحل

La_Tour_Eiffel_vue_de_la_Tour_Saint-Jacques,_Paris_août_2014_(2)

سماع دوي انفجار قوي في باريس - فيديو

GettyImages-94467745

نواف الأحمد الصباح أميرا للكويت

أخبار متعلقة
5f6502ea4c59b71e8772843e

روسيا : استئناف الرحلات الجوية الى 4 دول

resize

اعتراض طائرة مسيرة كانت موجهة الى السعودية