مأساة في المدينة المنورة.. عشرات القتلى الهنود في حادث مروع - فيديو

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.
كما قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.
من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.
