الإثنين 2025-11-17 01:05 م
 

مأساة في المدينة المنورة.. عشرات القتلى الهنود في حادث مروع - فيديو

الإثنين، 17-11-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   قتل عشرات المعتمرين الهنود في السعودية نتيجة حادث مروع عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين. وأفادت تقارير اليوم الاثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.


كما قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.

من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.

