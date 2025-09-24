الأربعاء 2025-09-24 01:31 ص
 

ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها بدعم من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء، 24-09-2025 12:06 ص
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، إنه يعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قادرة على "القتال والفوز" واستعادة حدودها الأصلية.اضافة اعلان


وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مراجعة وفهم الوضع العسكري والاقتصادي في أوكرانيا وروسيا، ورؤية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها روسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قادرة على القتال والعودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب".

وبحسب الرئيس الأمريكي فإن هذا الأمر يتطلب الصبر والدعم المالي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
 
 
