ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها بدعم من الاتحاد الأوروبي

وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مراجعة وفهم الوضع العسكري والاقتصادي في أوكرانيا وروسيا، ورؤية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها روسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قادرة على القتال والعودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
وبحسب الرئيس الأمريكي فإن هذا الأمر يتطلب الصبر والدعم المالي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تلوح بانهيار اتفاقية السلام مع إسرائيل
-
كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
-
رئيس بولندا يتعاطى "السنوس" في الأمم المتحدة
-
دول غربية تطالب الاحتلال بفتح ممر طبي بين غزة والضفة الغربية
-
ترامب: يمكن للناتو إسقاط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجال دول الحلف الجوي
-
ترامب يتوقع نجاح الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة
-
ماكرون: شرط وحيد ليفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
-
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب الغولف ينفي نيته القتل أمام هيئة المحلفين