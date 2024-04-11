الخميس 11-04-2024
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الخميس، 11-04-2024 03:00 م

الحاج عصام عزت محمد العمد في ذمة الله

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الوكيل الاخباري- “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”  

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بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره، ينعى آل العمد وأقربائهم وأنسبائهم في الأردن وفلسطين فقيدهم الغالي عميد آل العمد الحاج "عصام عزت محمد العمد" والد كل من فرح، لينا، ريم وعالية.


والذي انتقل إلى جوار ربه صباح يوم الخميس الموافق  ١١/٤/٢٠٢٤


تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل هلسة ابتداءً من يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساءً.

إنا لله وإنّا إليه راجعون

 




 

 


 

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