الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 02-04-2024 11:57 ص

وفاة الحاج "محمد رفيق" البرغلي

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الوكيل الاخباري - نعى آل البرغلي وانسباؤهم فقيدهم المرحوم الحاج "محمد رفيق " مرشد درويش البرغلي زوج الفاضلة الحاجة فلك محمد حسن البرغلي والد كل من نعيم (زوجته سوسن حوراني) ومرشد (زوجته دانية الأصفر ) وهديل ( زوجة  د. محمد أسامة البغال ) و ايمان و( روان زوجة غيث البيات ) ورانية ( زوجة خالد عوض ) وشقيق الحاجة سميحة وكل من المرحومين درويش و شفيق وربيعة وسعاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 22 رمضان الموافق 2024/4/2 .

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وسيكون تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة في عبدون إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في سحاب .


وتقبل التعازي ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام للرجال في منزل ابنه نعيم من الساعة الخامسة مساءا وللنساء في منزل الفقيد من الساعة الثانية عصرا الى الساعة الخامسة مساءا الكائنين في عبدون الشمالي شارع سلمة بن هشام.

 

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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