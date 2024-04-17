إعلامي أردني في أبوظبي: الإمارات شهدت أمطار استثنائية والأردنيين بخير

الوكيل الاخباري - رصد

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قال الإعلامي الأردني حسام البشايرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إن جميع الأردنيين بخير ولم يتعرضوا لأي حوادث جراء الامطار الغزيرة جداً والفيضانات في الإمارات.وأضاف البشايرة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أنه نتج عن الفيضانات حادث غرق أدى إلى وفاة شخص .ونوه أن الأمطار التي شهدتها الإمارات في مناطق مختلفة استثنائية مشيراً إلى أنه سجل أكبر هطول مطري في تاريخ الدولة.ولفت أن الإمارات عملت على مدار الساعة لتخفيف اثار الامطار وكانت قد حذرت مسبقاً من حالة استثنائية من خلال رصد التنبؤات الجوية، مؤكدا أنهم دعوا إلى استخدام الميترو والابتعاد عن استخدام المركبات.يأتي هذا في وقت أصدرت الإمارات قراراً بتمديد العمل عن بعد حتى اليوم الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية. في حين يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، ستستمر هذه الأمطار حتى اليوم الأربعاء، كما حثت السلطات الأمنية الإماراتية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم مغادرة منازلهم إن لم يكن الأمر يستدعي ذلك.