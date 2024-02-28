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الأربعاء، 28-02-2024 10:28 ص

التربية: الكتب المدرسية لا تصدر عبر مواقع التواصل ولا تُجاز إلا بعد صدور الموافقات الرسمية

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة غير مسؤولة عن أي كتاب مدرسي ما لم يحصل على الموافقات الرسمية وإرساله للميدان عبر طباعته ونشره إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.

وقال العجارمة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الكتب التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تصدر عن الوزارة ولا عن المركز الوطني للمناهج، لافتا إلى أن المركز الوطني للمناهج يقوم بوضع الاطار العام للمناهج ومن ثم يرسل المناهج الجديدة إلى مجلس التربية وهو مجلس مصغر من أهل الاختصاص في المبحث ذاته وفي حال الموافقة عليها يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها للطباعة وتوزيعه على المدارس.

ودعا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الالتفات إلى ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي واعتماد ما ينشر فقط بشكل رسمي عن الوزارة.

وعن تصنيف طلبة الصف التاسع خلال الفترة القادمة أشار العجارمة إلى أن الوزارة قامت قبل 10 أيام بنشر استفتاء أولي لتحديد المسار الذي سيسلكه الطالب وشارك فيه نحو 34 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع، مع بث مواد توعوية من شأنها اطلاع الطلبة على التخصصات المتوفرة ومدى الحاجة إليها في سوق العمل.

وتابع أن الوزارة ستقوم باستقبال طلبات تصنيف الطلاب مع نهاية الفصل الدراسي على أن يتم توزيع الطلاب إلى مسارين الأول أكاديمي والثاني مهني ويضم 10 تخصصات في التعليم المهني.

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