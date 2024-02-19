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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 19-02-2024 09:10 ص

الدفاع المدني: النوم والمدفأة مشتعلة و عدم وجود تهوية أهم أسباب حوادث الحريق والاختناق

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الوكيل الإخباري - قال ملازم1 عبدالله السعودي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني، إن الكوادر تتعامل بشكل شبه يومي مع حوادث المدافئ، والتي سببها عدم توفر تهوية مناسبة في الغرفة التي تتواجد بها المدفأة أو النوم والمدفأة مشتعلة.

وبيّن السعودي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، أن حوادث المدافئ باتت ترهق المواطنين، وتسبب وفيات بسبب الاستخدام الخاطئ، مشدداً على أهمية التعامل بشكل صحيح مع المدفأة.

وشدد على أهمية استبدال مانعة التسرب ( الجلدة ) عند تبديل الإسطوانة، وعدم تجفيف الملابس على المدافئ، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها لتلافي حوادث الحريق والاختناق.

وأكد أن الغاز الناتج عن اشتعال المدفأة يسبب نقص الأكسجين، ويتحد مع "هيموجلوبين الدم" ما يُشعر المصاب بالنعاس والخدر، ويصبح غير قادر على التحرك.

ودعا السعودي إلى ضرورة التعامل بوعي وحذر مع المدافئ، واتباع التعليمات الصحيحة لتلافي الحوادث.

وحول الحريق الذي شب يوم أمس الأحد، في محل قطع سيارات بمنطقة القويسمة، قال السعودي إن كوادر الإطفاء والإسعاف من دفاع مدني شرق عمّان، بذلت جهود كبيرة لساعات خلال إخماد الحريق، الذي شب داخل 3 مخازن ومستودع خلفي تحتوي على قطع سيارات.

وبيّن السعودي أن الكوادر تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات بالارواح، ومنعت امتداده لمحال مجاورة، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

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