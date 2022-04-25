الصحة لـ الوكيل : لم نسجل اية اصابة بمرض التهاب الكبد الحاد بالمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد امين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول ان المملكة لم تسجل اية اصابة بمرض التهاب الكبد الحاد .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاثنين ، ان هذا المرض موجود في انحاء العالم ، وهو عبارة عن فيروس ينتقل الى الاطفال عبر الطعام وتلوث الدم .



واشار ان الاردن يتابع بجميع الاوقات مثل هذه الامراض ضمن منظومة صحية متكاملة وبالتعاون من منظمة الصحة العالمية .



واكد الشبول انه لا يوجد اية نقص بالادوية في المملكة ، مشيراً ان المواطنين يفضلون بعض انواع الادوية عن غيرها وهو الامر الذي يجعل البعض يشتكي من نقص الادوية .



وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن طفلا واحدا على الأقل توفي في أعقاب زيادة مرض التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال.



وأضافت المنظمة أن تقارير وردت عن تسجيل 169 حالة لدى أطفال في 12 دولة.



وأصدرت المنظمة هذه الأرقام، فيما تحقق السلطات الصحية في أنحاء العالم في الزيادة الغامضة في الحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار.

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