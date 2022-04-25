الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مأدبا : ورشة توعوية حول تزويج الأطفال

العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطاراً رمضانياً لكوادرها العمالية

حوارية حول التغذية الصحية في شهر رمضان بإربد

ترامب يؤكد عدم نيته العودة إلى تويتر

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا يمكنها أن تربح الحرب

أمسية رمضانية بمنتدى الرصيفة الثقافي

أوقاف البلقاء تقيم إفطارا رمضانيا للأيتام

إدانة ترامب بازدراء المحكمة لعدم تسليم وثائق مطلوبة

المئات يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني

تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق في الرصيفة

الإثنين، 25-04-2022 11:59 م

الصحة لـ الوكيل : لم نسجل اية اصابة بمرض التهاب الكبد الحاد بالمملكة

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد امين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول ان المملكة لم تسجل اية اصابة بمرض التهاب الكبد الحاد .

 ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاثنين ، ان هذا المرض موجود في انحاء العالم ، وهو عبارة عن فيروس ينتقل الى الاطفال عبر الطعام وتلوث الدم .

واشار ان الاردن يتابع بجميع الاوقات مثل هذه الامراض ضمن منظومة صحية متكاملة وبالتعاون من منظمة الصحة العالمية .

واكد الشبول انه لا يوجد اية نقص بالادوية في المملكة ، مشيراً ان المواطنين يفضلون بعض انواع الادوية عن غيرها وهو الامر الذي يجعل البعض يشتكي من نقص الادوية .

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن طفلا واحدا على الأقل توفي في أعقاب زيادة مرض التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال.
 
وأضافت المنظمة أن تقارير وردت عن تسجيل 169 حالة لدى أطفال في 12 دولة.

وأصدرت المنظمة هذه الأرقام، فيما تحقق السلطات الصحية في أنحاء العالم في الزيادة الغامضة في الحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420221423254803257494

الارصاد تكشف لـ الوكيل موعد انحسار الغبار

420226102937268130187

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية سالكة

2202221165123619857694

جمعية وكلاء السياحة والسفر لـ الوكيل : كل قرية أردنية باتت مكانا سياحيا

803056-1643378577

بنك الدم يناشد المواطنين التبرع بالدم في رمضان عبر برنامج الوكيل

420224204534549917644

الضمان يعلن عن قرارات جديدة بشأن برنامج تقسيط عبر برنامج الوكيل

420222013421452357403

الارصاد توضح لـ الوكيل حول حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

أخبار متعلقة
420221423254803257494

الارصاد تكشف لـ الوكيل موعد انحسار الغبار

42022672232645850380

الارصاد لـ الوكيل : منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

320221891910515499854

الارصاد لـ الوكيل : الاردنيون على موعد مع عودة الليالي الباردة