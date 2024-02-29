الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج أقل من العام الماضي وتحديد سقوف سعرية في حال ارتفاعها

الوكيل الإخباري - رصد

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن أسعار الدجاج في السوق تعتبر أقل من العام الماضي في مثل هذا الوقت وإن حدثت بعض الارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال البرماوي اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة ترصد أسعار 90 سلعة أساسية بشكل دوري بما فيها أسعار الدجاج، لافتا إلى أنه في حال كانت الأسعار مبالغ بها فإن الوزارة ستلجأ لتحديد سقوفاً سعرية.

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وأضاف أن الوزارة لجأت لتحديد السقوف السعرية العام الماضي عندما وجت وجود مبالغة في أسعار الدجاج وتم استمرار العمل بها حتى عادت الأسعار إلى أسعارها العادلة.



وأشار البرماوي إلى أن أسعار الدجاج حاليا أقل مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، مشددا على أن الوزارة ستتدخل لضبط أي سلعة أساسية بما فيها الدجاج.



بدوره أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة المهندس خليل عمرو تعليق تصدير بيض التفريخ حتى 11 آذار المقبل لضمان توفر كميات تغطي الاستهلاك المحلي من الدجاج خلال شهر رمضان.



وقال عمرو اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة لاحظت في منتصف كانون الأول الماضي نقص الكميات وارتفاع الأسعار وهو ما دفعها لتعليق التصدير لتوفير كميات كبيرة من الدجاج والبيض.



وتوقع توفير نحو 25 مليون طير بارتفاع نحو 4 ملايين طير عن الاستهلاك المحلي من أجل شهر رمضان المبارك، في حين يتوقع إنتاج 31 ألف طن من الدجاج.



وأضاف العمرو أن إجراءات الوزارة كانت استباقية لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك خلال رمضان، لافتا إلى أن دورة التربية للدجاج في الشركات الكبرى هي 32 يوما، في حين تتراوح دورة التربية عند المزارعين بين 38-40 يوما.



وبيّن أن أسعار الدجاج تخضع لمعادلة شفافة بناءً على كمية العرض والطلب، وأن تهافت المواطنين على شراء الدجاج قد يرفع أسعاره، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد لدجاج النتافات بين 1.5-1.6 دينارا.



وأشار العمرو إلى ارتفاع بعض المواد التي تدخل ضمن مدخلات الإنتاج بما فيها الأعلاف مع بداية أزمة باب المندب، وعليه قررت الوزارة السماح باستيراد تلك المواد من أي بلد في العالم وليس من بلد المنشأ.