القدرة لبرنامج الوكيل: الاحتلال يستهدف مجمع الشفاء بشكل مركز منذ 36 ساعة - فيديو

القدرة لبرنامج الوكيل: قناصة الاحتلال يستهدفون كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إنه منذ 36 ساعة، يواصل الإحتلال الإسرائيلي استهداف مجمع الشفاء الطبي ومحيط المجمع، بشكل مركز.



وأضاف القدرة، خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، أن الاستهداف الإسرائيلي يركّز على أقسام الطوارئ والجراحة، وعلى كل ما يتحرك حول المجمع، من خلال قناصة يحاصرون المجمع من كل الجهات.



ونوه إلى أن نفاذ الوقود في المجمع سبب استشهاد 5 مرضى كان يجب أن تجرى لهم عمليات، إلى جانب استشهاد طفلين من حديثي الولادة في قسم الحاضنات بسبب نقص الاوكسجين، واستشهاد مريض كان في قسم العناية المركزة .



وأوضح أن المستشفى الآن خرج عن الخدمة بشكل تام، ولا تُقدم أي خدمات طبية بسبب نفاذ الوقود والأدوية، ولا يمكن الخروج من المستشفى، مضيفاً أنه يوجد قرابة 100 جثة لشهداء لا يمكن الوصول إليهم أو دفنهم.



وقال القدرة، إنه يوجد 10 آلاف شخص داخل المستشفى بين كوادر طبية ونازحين ومرضى، كلهم متواجدون في الأقسام.



وأضاف أن وزارة الصحة في غزة ناشدت بالتدخل عدة مرات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من أي طرف حيال هذه الكارثة الإنسانية.