الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

دفاع مدني غزة لـ الوكيل : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الأحد

شاهد : القسام توثق بالفيديو عمليتين ضد جنود الاحتلال بالضفة

ادارة بايدن تطلب توضيحا بشأن تصريحات نتنياهو

4 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح

الاحتلال يشن غارة جديدة على مدرسة تؤوي نازحين

الاحتلال ينفذ مداهمات ويعتقل فلسطينيين بالضفة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الوضع على الجبهة

القدرة لبرنامج الوكيل: الاحتلال يستهدف مجمع الشفاء بشكل مركز منذ 36 ساعة - فيديو

عاجل

دفاع مدني غزة لـ الوكيل : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين

الأحد، 12-11-2023 08:48 ص

القدرة لبرنامج الوكيل: الاحتلال يستهدف مجمع الشفاء بشكل مركز منذ 36 ساعة - فيديو

1200x800-(92)-cover


القدرة لبرنامج الوكيل: قناصة الاحتلال يستهدفون كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء 

اضافة اعلان

 

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إنه منذ 36 ساعة، يواصل الإحتلال الإسرائيلي استهداف مجمع الشفاء الطبي ومحيط المجمع، بشكل مركز.

وأضاف القدرة، خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، أن الاستهداف الإسرائيلي يركّز على أقسام الطوارئ والجراحة، وعلى كل ما يتحرك حول المجمع، من خلال قناصة يحاصرون المجمع من كل الجهات. 

ونوه إلى أن نفاذ الوقود في المجمع سبب استشهاد 5 مرضى كان يجب أن تجرى لهم عمليات، إلى جانب استشهاد طفلين من حديثي الولادة في قسم الحاضنات بسبب نقص الاوكسجين، واستشهاد مريض كان في قسم العناية المركزة .

وأوضح أن المستشفى الآن خرج عن الخدمة بشكل تام، ولا تُقدم أي خدمات طبية بسبب نفاذ الوقود والأدوية، ولا يمكن الخروج من المستشفى، مضيفاً أنه يوجد قرابة 100 جثة لشهداء لا يمكن الوصول إليهم أو دفنهم. 

وقال القدرة، إنه يوجد 10 آلاف شخص داخل المستشفى بين كوادر طبية ونازحين ومرضى، كلهم متواجدون في الأقسام.

وأضاف أن وزارة الصحة في غزة ناشدت بالتدخل عدة مرات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من أي طرف حيال هذه الكارثة الإنسانية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020232701431137762775

دفاع مدني غزة لـ الوكيل : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين

333333

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

DAA90B6Bq21WniU2ECWk9TswFaE0WV3to82ztxxS

الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة وجاري العمل على نقله للمملكة

552525

الصليب الأحمر يوضح عبر برنامج الوكيل تفاصيل استهداف قافلة مساعدات في غزة

444

الزعنون لـ برنامج الوكيل: الأطباء في غزة باتوا يتبعون مبدأ المفاضلة بسبب الاعداد الهائلة من الإصابات الحرجة

202310287f1b908954b141cf8db5842813746479_CcrbaaA007028_20231028_CBMFN0A001.jpeg_1698491857

خبير عسكري لـ برنامج الوكيل: الاحتلال سيُجبر على الهدنة في غزة والعملية البرية فشلت

أخبار متعلقة
DAA90B6Bq21WniU2ECWk9TswFaE0WV3to82ztxxS

الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة وجاري العمل على نقله للمملكة

552525

الصليب الأحمر يوضح عبر برنامج الوكيل تفاصيل استهداف قافلة مساعدات في غزة

444

الزعنون لـ برنامج الوكيل: الأطباء في غزة باتوا يتبعون مبدأ المفاضلة بسبب الاعداد الهائلة من الإصابات الحرجة

202310287f1b908954b141cf8db5842813746479_CcrbaaA007028_20231028_CBMFN0A001.jpeg_1698491857

خبير عسكري لـ برنامج الوكيل: الاحتلال سيُجبر على الهدنة في غزة والعملية البرية فشلت

5858

ابو سعدة من غزة لبرنامج الوكيل: الأردن ومصر وقفوا سداً منيعاً أمام محاولات التهجير

7

المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر باستخدام أسلحة محرمة دولياً على غزة