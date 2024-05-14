توجيهات من مدير الأمن العام لـ "صيف آمن"

الوكيل الاخباري - رصد

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أطلقت مديرية الأمن العام بتوجيهات من المدير اللواء عبيدالله المعايطة حملة "صيف آمن" للحد من الحوادث التي تشكل خطراً على حياة المواطن وفق ما أكده رئيس قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني الرائد سند المناصير.وقال المناصير اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" إنه تم إعداد خطة إعلامية وعملياتية تشمل تجهيز كافة الكوادر والمعدات للتعامل مع حالات الغرق والحرائق وفي أي حالة تطلب تقديم المساعدة للمواطن.وحول حرائق الأعشاب أكد أنه تم إطلاق خطة لمنع الحرائق والتعامل معها في حال وقوعها مؤكداً أنه سيتم عقد دورات توعوية للمجتمع المحلي من خلال الشرطة المجتمعية بتشاركية مع عدة وزارات لمعرفة كيفية التعامل مع حوادث الحرائق والحد منها.