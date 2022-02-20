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الأحد، 20-02-2022 08:34 ص

حجاوي: نتوقع انحسار موجة كورونا قبل رمضان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام الحجاوي إن  ٩٥٪؜ من الإصابات اليومية من متحور أوميكرون في المملكة .

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وأضاف عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" اليوم الأحد أن المملكة وصلت ذروة الموجة الرابعة في 10 شباط منوها أن في تاريخ 10 آذار ستنخفض إصابات كورونا إلى 2000 حالة وذلك قبل بدء شهر رمضان  .


وحول وفيات كورونا اليومية نوه الحجاوي أنهم من غير المطعمين ومن كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة .


 " إذا وصلت موجة خامسة  من كورونا إلى المملكة لن تؤثر على الوضع الوبائي ولن يتخذ أي إجراءات تذكر" وفق الحجاوي .


ومع بدء الفصل الدراسي الثاني أكد أن العودة للمدارس آمنة وذلك مع استمرار حملة التطعيم ضد كورونا  . 


 




 

 


 

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