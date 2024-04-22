حنيفات: خفضنا المستوردات الزراعية بواقع 432 مليون دينار وهذا من العملة الصعبة

الوكيل الإخباري - رصد

أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أن قطاع الزراعة يوفر 60% من استهلاك الأردنيين وذلك بهدف خدمة المواطن.



وقال حنيفات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن وزارة الزراعة استطاعت تخفيض المستوردات الزراعية بواقع 432 مليون دينار وهذا من العملة الصعبة.



وأضاف في يوم الأرض والذي يصادف اليوم الاثنين أن الوزارة تسعى لزيادة المساحة الخضراء في الأردن من خلال مشاريع زرع الأشجار.



وأشار إلى أنه تم زراعة 150 ألف شجرة في القطرانة مضمن خطة تهدف لزرع 200 ألف شجرة في مساحة تبلغ 2200 دونم بالإضافة إلى زراعة 200 دونم صبار وإنشاء مشتل صحراوي بلغت نسبة العمل فيه 60% .

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وأكد أن الوزارة تعمل على تشغيل 150 شابا بمشروع زراعة 3 آلاف دونم في منطقة الأبيض .



ولفت أن الوزارة تستكمل مشروع زراعة الخروب في أم الكورة لتصل إلى مليون شجرة في 2000 دونم وذلك لغايات إنشاء مصنع مخصص بالخروب.



وأكد أنه تم إنجاز 115 حفيرة وسد ترابي خلال العامين الماضيين والتي ساهمت بتوفير كلف الإنتاج على المزارعين، وانجاز 50 حفيرة وسد ترابي منذ بداية العام الحالي.