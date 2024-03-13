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فيديو - يرقد على سرير الشفاء بمستشفى البشير .. مصري تقطعت به السبل بعد فقدانه البصر

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الأربعاء، 13-03-2024 10:31 ص

فيديو - يرقد على سرير الشفاء بمستشفى البشير .. مصري تقطعت به السبل بعد فقدانه البصر

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الوكيل الاخباري - يرقد المواطن المصري صلاح محمد حشيش على سرير الشفاء في مستشفى البشير منذ شهرين على إثر جلطة تعرض لها أدت إلى فقدانه البصر وسوء حالته الصحية .

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من جهتها قالت مراقبة المراسلين سمية محمد في مستشفى البشير اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنها تعتني بالمواطن المصري منذ قدومه للعلاج والذي ليس لديه أقارب وليس لديه أوراق شخصية إلا جواز سفره. 


وأضافت أن المواطن المصري من مواليد السبعينات وغير قادر على تذكر معلوماته الشخصية بالكامل، مشيرة أنه يراجع المستشفى من تاريخ 5 يناير الماضي.


وقال الحشيش ، عبر "برنامج الوكيل" إنه أقام بالأردن لمدة 15 عاماً وكان يعمل "قصير"، مشيراً أنه من محافظة البحيرة المصرية بحسب قوله.


وطالب المواطن المصري وهو موجوع ويعاني من آلام المساعدة لعودته إلى مصر، مؤكداً أن الاتصال انقطع مع ذويه عندما فقد البصر.

 



 


 




 

 


 

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