مراسل وفا يكشف لـ الوكيل تطورات الحريق الكبير الذي وقع في مصنع بالخليل

الوكيل الاخباري - رصد

قال مراسل وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا في مدينة الخليل الأستاذ جويد التميمي إنه لم يتم السيطرة بالكامل على حريق مصنع رويال في الخليل والذي وقع أمس، مؤكداً أنه لم ينتج على الحريق أية إصابات.

اضافة اعلان



وأضاف التميمي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أنه تم حصر منطقة الحريق من خلال 15 فريق من كوادر الدفاع المدني وبمساعدة البلدية وذلك على مساحة 88 ألف متر مربع.



ولفت أنه احترق أكثر من 30 دونما يحتوي على مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال بالإضافة إلى انفجار خزانات وقود صباح اليوم مما زاد وهج الحريق.



ونوه أن المصنع يعتبر الأكبر بمساحته على مستوى فلسطين حيث يعمل فيه أكثر من 1000 عامل، مشيرا أنهم بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جدا للسيطرة على الحريق .



وتوقع أن يتم اليوم السيطرة على الحريق بالكامل من خلال عمليات التبريد ومعدات الإطفاء ومكافحة الحريق.

