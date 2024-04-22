هـــام إلى مالكي السيارات الكهربائية في الأردن

الوكيل الإخباري - رصد

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن هناك 52 محطة شحن سريع عامة للسيارات الكهربائية و13 محطة خاصة في كافة محافظات المملكة، لافتا إلى إصدار 364 تصريح لإنشاء محطات شحن كهربائية منها 321 محطة عامة.



وقال السعايدة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن نحو 80% من المحطات التي حصلت على تصاريح لإقامتها ستكون عاملة مع الربع الأخير من العام الحالي، موضحا أن الهيئة أعطت موافقات مبدئية للحصول على الموافقات التنظيمية لإنشاء 270 محطة شحن عامة وخلال ستة أشهر ستوفي هذه المحطات بجميع المتطلبات خلال الربع الأول من عام 2025.



وأضاف أنه بحلول العام المقبل سيكون هناك نحو 400 محطة شحن عامة، والاهتمام بضرورة أن تكون المسافة بين كل محطة وأخرى تقل عن 100 كم، مع منح أكثر من 3 آلاف موافقة للحصول على عداد كهرباء خاص بشحن المركبات الكهربائية في منازل الأشخاص المالكين لهذه المركبات.



وأشار السعايدة إلى أن الهيئة قامت بجولات تفتيشية خلال شهر رمضان استنادا للضابطة العدلية التي تتمتع بها على محطات المحروقات، وتم منح مهلة شهر واحد للمحطات التي أنشئت بعد عام 2021 ولم تقم بتركيب محطة شحن كهربائية وإلا سيتم إغلاقها بعد انتهاء المهلة.



وبيّن أن الهيئة قامت برفع عمولة الشحن لصالح محطات المحروقات بنحو 5 قروش لتشجيعها على توفير المحطات من أجل تأسيس بنية تحتية تغطي جميع مناطق المملكة، مضيفا أنه بحسب تقرير نشر في عام 2023 فإن عدد المركبات الكهربائية في الأردن يتجاوز 100 ألف مركبة.



وتابع السعايدة أن الهيئة تعمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي على استحداث تطبيق على الهواتف المحمولة يتم من خلاله تسهيل الوصول لأقرب محطة شحن لكل مستخدم للمركبات الكهربائية، وسيكون هذا التطبيق جاهزا خلال شهر إلى شهر ونصف.

اضافة اعلان