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الأحد، 19-05-2024 09:57 ص

وزارة التنمية: 262 مليون دينار مخصصات صندوق المعونة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود

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الوكيل الإخباري - رصد
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن مجموع المساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية (ذات الدخل المحدود) تتجاوز 262 مليون دينار سنويا.

وقالت بني مصطفى، اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه تم شمول 15 ألف أسرة جديدة العام الحالي ليرتفع عدد تلك الأسر إلى 250 ألف، ويتم صرف رواتب شهرية لهم نظرا لعدم قدرة أفرادها على العمل ولا يوجد لهم مصادر دخل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على برامج جديدة لتمكين أفراد تلك الأسر القادرين على العمل من أجل الانخراط في التدريب والتأهيل وإدخالهم إلى سوق العمل للانتقال من مرحلة الحصول على المعونة إلى الاعتماد على الذات وذلك من خلال تأهيلهم وتدريبهم في الأعمال التي يتقنوها أو يرغبون بالعمل فيها، ولا يتم قطع المعونات عن تلك الأسر إلى بعد مرور عام كامل من انخراط أبنائها في العمل.

وأشارت بني مصطفى إلى أن هناك شراكات مع 16 شركة من أجل تدريب الأفراد وتوفير فرص عمل ملائمة لهم تغطي احتياجات أسرهم.

وبيّنت الوزيرة أنه تم إصدار تعليمات جديدة عام 2023 وذلك لتحديد الأسر التي يحق لهم الاستفادة من برامج صندوق المعونة الوطنية.

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