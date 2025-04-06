الأحد 2025-04-06 10:36 ص
 

فيديو - شكاوى من تدهور المرافق الصحية للقادمين في حدود العمري

حدود العمري - أرشيفية
حدود العمري - أرشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   تحت عنوان "مرافق العمري تعكس صورة سلبية للأردن"، عبر مواطن في اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" عن استياءه من حال المرافق الصحية "الحمامات" في حدود العمري، خاصةً للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


المواطن وصف الحمامات في النقطة الحدودية بأنها "مكرهة صحية"، مشيراً إلى غياب الرقابة الكافية عليها، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

وأضاف أن هذه المرافق لا تعكس الوجه الحضاري للأردن، وخصوصاً مع توافد الزوار من مختلف الدول.

وأكد المواطن أن تدهور حالة هذه المرافق يضر بسمعة الأردن ويؤثر سلباً على الانطباع الأول للزوار.

كما طالب الجهات المعنية بضرورة تحسين هذه المرافق، مشدداً على أنها تمثل صورة الأردنيين أمام العالم.
 
gnews

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