فيديو - شكاوى من تدهور المرافق الصحية للقادمين في حدود العمري

المواطن وصف الحمامات في النقطة الحدودية بأنها "مكرهة صحية"، مشيراً إلى غياب الرقابة الكافية عليها، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.
وأضاف أن هذه المرافق لا تعكس الوجه الحضاري للأردن، وخصوصاً مع توافد الزوار من مختلف الدول.
وأكد المواطن أن تدهور حالة هذه المرافق يضر بسمعة الأردن ويؤثر سلباً على الانطباع الأول للزوار.
كما طالب الجهات المعنية بضرورة تحسين هذه المرافق، مشدداً على أنها تمثل صورة الأردنيين أمام العالم.
شكاوى من تدهور المرافق الصحية للقادمين في حدود العمري #الأردن #الوكيل_الاخباري #حدود_العمري pic.twitter.com/KyzHXALVIn— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 6, 2025
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