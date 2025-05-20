زين ترعى هاكاثون ريادة الأعمال وإدارة المياه بالتعاون مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء

وتأتي هذه الرعاية انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي توليه زين للبيئة ومجالات إدارة الاستدامة، ودعمها المتواصل من خلال منصتها للإبداع (ZINC) لبيئة ريادة الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى كونها الشريك البلاتيني للمجلس الأردني للأبنية الخضراء منذ العام الماضي.
وشارك في الهاكاثون أكثر من 36 طالبًا وطالبة، موزعين على 12 فريقًا من 6 جامعات أردنية هي:
جامعة آل البيت، وجامعة الحسين التقنية، وجامعة العلوم التطبيقية، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الشرق الأوسط، وجامعة البترا، وخضع المشاركون لمسار تدريبي مكثف قبل انطلاق المنافسة، شمل تدريبات تقنية حول أزمة المياه في الأردن، والحوكمة والسياسات المائية، والدبلوماسية المائية، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وممارسات الاستدامة.
واشتملت رعاية منصة زين للإبداع للهاكاثون على تقديم برنامج تدريبي متخصص في مجال ريادة الأعمال ركّز على أساسيات الريادة، ودراسة المشكلات السوقية، وتطوير نماذج الأعمال، كما استضافت المنصة عددًا من الجلسات التدريبية الخاصة بالهاكاثون في فرعها الرئيسي الكائن بمجمع الملك الحسين للأعمال، بالإضافة إلى المشاركة في لجنة التحكيم النهائية التي استعرضت المشاريع المقدّمة من الفرق المتأهلة.
وفي ختام الهاكاثون، قدّمت المنصة جائزة للفريق الفائز بالمركز الثالث، تمثّلت بعضوية مجانية لمدة 6 أشهر في جميع فروع منصة زين للإبداع المنتشرة في عدة محافظات، ليتمكن الفريق من الاستفادة من مساحات العمل المشتركة، وغرف الاجتماعات، وخدمات الإنترنت والطباعة الثنائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المنصة ضمن منظومة الريادة والابتكار في الأردن.
وجاءت مشاركة المنصة بهذا الهاكاثون لتواصل تعزيز حضورها في مختلف المبادرات الوطنية التي تستهدف تمكين الشباب، وتحفيزهم على تطوير حلول ريادية في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات المياه والبيئة والاستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة، ولتواصل توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، لتعزيز ثقافة الريادة والابتكار في المملكة.
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