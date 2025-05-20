مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق نظام الرد الآلي بتقنية الذكاء الاصطناعي "زينة" ضمن سلسلة مشاريعه للتحول الرقمي وبالتعاون مع شركة Smart Serve

01:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731621 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضمن العديد من المشاريع الاستراتيجية التي باشر مجمع الملك الحسين للأعمال إطلاقها في إطار برنامجه للتحول الرقمي والمدينة الذكية، أعلن المجمع عن إطلاق خدمة الرد الآلي المتقدمة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي يتيحها عبر الهاتف رقم: 064001005 تحت اسم "زينة"، والتي قام بتطويرها بالتعاون مع شركة Smart Serve، كخطوة ثانية بعد تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمجمع. اضافة اعلان





وتستهدف خدمة "زينة" تعزيز كفاءة التواصل وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يلبي احتياجات المستثمرين والمستأجرين داخل المجمع، بالإضافة إلى خدمة الشركاء والزوار، كما أنها تعكس التزام المجمع بتوفير بيئة أعمال ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث حلول الذكاء الاصطناعي.



وتُعتبر خدمة الرد الآلي "زينة" بمثابة مساعد صوتي ذكي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع 24/7، بالاستفادة من تصميمه بالاعتماد على تقنيات متقدمة للتعرف على الصوت وتوجيه المكالمات بدقة وسرعة إلى الجهات المعنية داخل المجمع، ليتم توفير ردود فورية على الاستفسارات العامة، مما يوفر تجربة اتصال سريعة وفعّالة.



وتتميّز خدمة "زينة" بأنها تفتح الآفاق نحو إضافة المزيد من المزايا المستقبلية، وذلك نظراً لبنائها بآلية تمكّنها من العمل كمنَصّة تقنية قابلة للتطوير.



هذا، ويُعد إطلاق خدمة "زينة" خطوة إضافية في مسيرة المجمع نحو ترسيخ مكانته كمركز أعمال رائد ومتقدّم، من خلال تقديم خدمات رقمية حديثة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال وتدعم استثماراته وتواجده داخل المجمع.

