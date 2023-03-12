آرسنال ضيفا على فولهام لتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق آرسنال ضيفًا على فولهام، في الخامسة عصر اليوم الأحد، بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2022-2023.



ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، متفوقاً عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي فريق فولهام فى المركز السابع برصيد 39 نقطة.



ومنذ الخسارة أمام مانشستر سيتي 1-3 بالجولة الـ 12 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي، حقق فريق أرسنال 4 إنتصارات متتالية، أدت إلي حفاظه على قمة جدول ترتيب البريميرليج وبفارق 5 نقاط عن السيتيزنز.



وخطف آرسنال انتصارا قاتلا من بورنموث في الدقائق الأخيرة بالجولة الـ 26 من مسابقة البريميرليج، بفضل ريس ويلسون الذي أدى إلى انفجار ملعب الإمارات في هذا اللقاء، حيث سجل هدف الفوز القاتل للجانرز 3-2 في الوقت الضائع من الشوط الثاني.



ويسعى آرسنال لمواصلة الانتصارات أمام فولهام في مباراة اليوم، من أجل تعزيز صدارته لبطولة الدوري الإنجليزي، خاصة في ظل الملاحقة المستمرة من مان سيتي الوصيف.



ويحلم ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، واللاعبون، بتحقيق حلم جماهير وعشاق المدفعجية والفوز ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستعادة اللقب الذي تفقده خزائن الجانرز منذ موسم 2003-2004.



ويدخل آرسنال مباراة اليوم أمام فولهام بعد تعادل إيجابي مثير 2-2 امام سبورتينج لشبونة في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي بالبرتغال.

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